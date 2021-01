NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Mosaic von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 17 auf 32 US-Dollar fast verdoppelt. Der Düngemittelkonzern scheine das am günstigsten bewertete Unternehmen aus dem Agrarsektor zu sein, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Ergebnisprognosen für 2020 und 2021 deutlich nach oben./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2021 / 23:08 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2021 / 00:15 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------