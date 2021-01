Paion erhält eine Meilensteinzahlung über 1 Million Euro von Hana Pharm. Ausgelöst wird diese Zahlung aufgrund einer Entscheidung in Südkorea. Das dortige Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit gibt grünes Licht für Byfavo (Remimazolam) im Bereich der Allgemeinanästhesie. Damit ist das Mittel am dortigen Markt zugelassen.Hana Pharm ist der Lizenznehmer von Paion in Südkorea. Die beiden Gesellschaften ...