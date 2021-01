07.01.2021 / 15:10

BCM AG: Vorläufige Umsatzerlöse 2020 trotz Corona-Einflüssen lediglich 5% unter Rekordjahr 2019; starke Akquisitions-Pipeline für H1 2021

- Vorläufige Zahlen 2020 untermauern erfolgreiches Management der Corona-Einflüsse; Umsatzerlöse lediglich rund 5% unter dem Rekordjahr 2019

- Starke Akquisitions-Pipeline an margen- und wachstumsstarken Technologieführern für das erste Halbjahr 2021



- Aktienerwerb für Anleger aller Art nach Ablauf der

Veräußerungsbeschränkungen ("Lock-up") aufgrund potenziell höherer Liquidität erleichtert



Frankfurt am Main, 07. Januar 2021. Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "BCM"), eine langfristig orientierte Technologiegruppe mit Fokus auf Akquisitionen von margen- und wachstumsstarken Technologie-Champions im deutschen Mittelstand, informiert über die vorläufigen Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2020 sowie die Aufhebung der Veräußerungsbeschränkung für vorbörsliche Aktionäre.

Der erfolgreiche Abschluss des Geschäftsjahres 2020 bestätigt BCM in ihrem Akquisitionsfokus auf margen- und wachstumsstarke Technologieführer im deutschen Mittelstand. Mit Blick auf die vorläufigen Jahreszahlen lag der Umsatz der Gruppe im Corona-beherrschten Jahr 2020 lediglich rund 5% unter dem des pro-forma Vorjahres und entsprach somit der korrigierten Prognose des Unternehmens. "Das ist eine hervorragende Leistung in diesem Jahr und bestätigt uns mit Blick auf die Relevanz der Technologien unserer Tochterunternehmen Palas und IHSE", sagt Marco Brockhaus, CEO der BCM. Palas bietet eine der führenden Technologien zur hochpräzisen Messung und Charakterisierung kleinster Partikel in der Luft - etwa Feinstaub und Nanopartikel - die seit Frühjahr 2020 nun auch verstärkt zur Qualitätsprüfung von Atemschutzmasken zum Schutz vor COVID-19 genutzt wird. Die Technologie von IHSE ermöglicht eine hochsichere, latenzreduzierte und verlustfreie Übertragung von Daten in "mission critical" Anwendungen, wie beispielsweise Kontrollräumen von Polizei und Feuerwehr, Flugsicherung oder auch Krankenhäusern.