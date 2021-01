--------------------------------------------------------------

Hannover / München (ots) - Burger King® überarbeitet Markenauftritt und rückt

Authentizität und Qualität in den Mittelpunkt.





- Ab Februar 2021 kommen Burger King® Speisen ohne die ZusatzstoffeKonservierungsstoffe und Geschmacksverstärker sowie ohne künstliche Aromen*aus.- Plant-based Alternativen und Ausbau des Lieferangebots sind 2021 weitereSchwerpunkte.- Komplett überarbeiteter Markenauftritt unterstreicht den Wandel von BurgerKing® und stellt Individualität, Qualität, Authentizität und Echtheit in denMittelpunkt.Für Burger King® und seine Gäste steht das neue Jahr im Zeichen der Veränderung:Der heute vorgestellte komplett überarbeitete Markenauftritt mitsamt einem neuenLogo ist dafür der Auftakt. Ab Februar werden sämtliche Speisen von Burger King®in Deutschland ohne die Zusatzstoffe Konservierungsstoffe undGeschmacksverstärker sowie ohne künstliche Aromen* auskommen. Weiterhin will dieweltweit zweitgrößte Burger-Kette ihren Gästen zukünftig noch mehr fleischloseAlternativen anbieten und entwickelt sein Produktsortiment in den kommendenMonaten in diese Richtung weiter. Die Digitalisierung treibt Burger King®ebenfalls mit Nachdruck voran und setzt dabei vor allem auf seine App undBestellterminals in den Restaurants. Dadurch wird es für die Gäste nocheinfacher, die Produkte ganz nach den persönlichen Vorlieben mit wenigen Klickszusammenzusetzen. Ein weiterer Schwerpunkt im Jahr 2021 ist der Ausbau desLieferangebots, wofür das Unternehmen verstärkt mit den großen digitalenPlattformen für Essenslieferungen zusammenarbeitet."Die 2020er Jahre werden für Burger King® ein Jahrzehnt der Veränderungen", soder Geschäftsführer der BURGER KING Deutschland GmbH, Cornelius Everke. "In denletzten Jahren haben wir damit begonnen, unser Gourmet-Angebot sowie unserpflanzenbasiertes Sortiment auszubauen. So gibt es unter anderem den Whopper®auch mit fleischlosem Patty. In diesem Jahr setzen wir diesenVeränderungsprozess hin zu noch mehr Qualität und durch und durch authentischemEssen weiter fort. Dafür verzichten wir unter anderem auf verschiedeneZusatzstoffe wie Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker", so Everkeweiter. "Mit unserem komplett überarbeiteten Markenauftritt und dem neuen Logotragen wir unser Selbstverständnis von Qualität und Authentizität nun auch fürjeden gut sichtbar nach außen."Mit diesen Änderungen reagiert Burger King® auf den Wunsch vieler Gäste nach