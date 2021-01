Tactile Mobility sichert sich strategische Investition von Nexteer Automotive und The Group Ventures, um die wachsende Nachfrage nach taktiler virtueller Sensorik und Daten zu unterstützen

HAIFA, Israel, 7. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Tactile Mobility , das führende Unternehmen für taktile virtuelle Abtastung und Daten, gab heute bekannt, dass es sich eine Finanzierung von Nexteer Automotive , einem weltweit führenden Unternehmen für intuitive Bewegungssteuerung, und The Group Ventures , einer nordamerikanischen Risikofirma in der Frühphase, gesichert hat. Die Investition fungiert als Erweiterung der vorangegangenen, von Porsche geführten 9-Millionen--US-Dollar-Runde und als Brücke zur nächsten Finanzierungsrunde und bringt die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf über 20 Millionen US-Dollar. Tactile Mobility plant, die Mittel zu nutzen, um die schnell wachsende Nachfrage nach seinen Sensortechnologien und Datenangeboten zu unterstützen, seine Go-to-Market-Aktivitäten zu erweitern und seine Zugkraft bei Fahrzeugherstellern, Versicherern, Reifenherstellern und mehr in den USA, Europa und Asien zu stärken.

Die Software des Unternehmens erfasst Daten erster Ordnung mit Hilfe der in den Fahrzeugen eingebauten, nicht-visuellen Sensoren, einschließlich Raddrehzahl, Radwinkel, Drehzahl, Schaltwippenposition und Gangstellung, und analysiert sie dann, um in Echtzeit verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Erkenntnisse liefern eine klare, hochpräzise Beschreibung und Analyse des sich ständig weiterentwickelnden Zustands von Fahrzeugen, Straßen und der Fahrzeug-Straßen-Dynamik. Die Erkenntnisse aus den Daten sind aufgrund ihrer Verfügbarkeit, Genauigkeit und Qualität in vielen Bereichen wertvoll - von der Straßenplanung und -verwaltung über die Verfolgung des Reifenzustands und der Ware bis hin zu Versicherungszwecken.

„Die Unterstützung und das Vertrauensvotum von Nexteer - einem führenden Unternehmen im Bereich der intuitiven Bewegungssteuerung in der Automobilindustrie - und The Group Ventures - einem VC, der konsequent in branchenführende Unternehmen investiert und diese fördert - wird unsere Position auf dem Markt mit Sicherheit stärken, und wir könnten nicht erfreuter sein", so Eitan Grosbard, VP of Business Development bei Tactile Mobility. „Wir sehen eine wachsende Nachfrage nach unserer einzigartigen taktilen Sensortechnologie sowie nach unseren Daten, die ein realitätsgetreues Bild des Zustands unseres Straßen- und Mobilitätsökosystems in Echtzeit bieten. Diese Finanzierung wird uns in die Lage versetzen, das Potenzial dieser Daten gemeinsam mit unseren Partnern - seien es Städte, Gemeinden, Versicherer, OEMs oder Tier-1-Zulieferer - weiter zu nutzen."