SHOP APOTHEKE EUROPE erwirbt Digital Health-Anbieter SMARTPATIENT.

* Strategische Akquisition des Spezialisten für digitales Medikationsmanagement mit Sitz in München.



* Der Ausbau digitaler Gesundheitsdienste ist ein wichtiger Teil von SHOP APOTHEKE EUROPEs Wachstumsstrategie.



Venlo, Niederlande, 07. Januar 2021. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. hat heute einen Vertrag über den vollständigen Erwerb der SMARTPATIENT GmbH mit Sitz in München abgeschlossen. Das schnell wachsende und gründergeführte Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern digitaler Gesundheitsdienste.

Die von SMARTPATIENT entwickelte MyTherapy-App ist für den Einsatz bei nahezu allen chronischen Krankheiten geeignet und bietet unter anderem ein digitales Medikationsmanagement.



Die Akquisition von SMARTPATIENT ermöglicht SHOP APOTHEKE EUROPE ihre technologische Kompetenz im Bereich digitaler Gesundheitsdienste noch schneller auszubauen. Durch die Integration der Aktivitäten der SMARTPATIENT in das Geschäft von SHOP APOTHEKE EUROPE erwarten beide Unternehmen deutliche positive Effekte, besonders im Marktsegment der verschreibungspflichtigen Medikamente.



Über den exakten Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Neben einer Vorab-Barkomponente setzt sich der Kaufpreis aus drei aufeinander folgenden Tranchen zusammen, die zum Teil durch Aktien von SHOP APOTHEKE EUROPE beglichen werden sollen. Der Gesamtkaufpreis liegt im oberen zweistelligen Millionenbereich. Die Gründer und das derzeitige Führungsteam werden die Leitung des operativen Geschäfts von SMARTPATIENT weiterhin fortführen.