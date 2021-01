SHOP APOTHEKE EUROPE: Ausbau des digitalen Medikationsmanagement durch Erwerb von SMARTPATIENT.

Strategische Akquisition des Spezialisten für digitales Medikationsmanagement mit Sitz in München.

Die SMARTPATIENT MyTherapy App wird von 1,4 Millionen Patienten aktiv genutzt und unterstützt so die Therapietreue.

Der Ausbau digitaler Gesundheitsdienste ist ein wichtiger Teil von SHOP APOTHEKE EUROPEs Wachstumsstrategie.

Venlo, Niederlande, 07. Januar 2021. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. hat heute einen Vertrag über den vollständigen Erwerb der SMARTPATIENT GmbH mit Sitz in München abgeschlossen. Das schnell wachsende und gründergeführte Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern digitaler Gesundheitsdienste.

Die von SMARTPATIENT entwickelte MyTherapy-App ist für den Einsatz bei nahezu allen chronischen Krankheiten geeignet. MyTherapy unterstützt die Therapietreue und bietet unter anderem ein digitales Medikationsmanagement, ein Tagebuch für Messwerte und Symptome sowie ausdruckbare Gesundheitsberichte. Aktuell wird MyTherapy von rund 1,4 Millionen Patienten aktiv genutzt. Darüber hinaus bietet SMARTPATIENT Partnern in der pharmazeutischen Industrie sein Betriebssystem als Basis für digitale Patientenservices an: Mittels Zusatzmodulen in der App können sie ihre Patienten gezielt im Umgang mit bestimmten Krankheiten oder Medikamenten unterstützen.

Mit der Akquisition von SMARTPATIENT baut SHOP APOTHEKE EUROPE ihre technologische Kompetenz im Bereich digitaler Gesundheitsdienste noch schneller aus. Die Digitalisierung von Prozessen sowie neue digitale Angebote für Patienten sind vor dem Hintergrund der geplanten Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland Mitte 2021 von besonderer Bedeutung für das zukünftige Wachstum von SHOP APOTHEKE EUROPE. Zudem ergeben sich aus dem Zusammenschluss neue Möglichkeiten für den weiteren Ausbau von SMARTPATIENT's Partnerschaften mit der pharmazeutischen Industrie und dem Gesundheitswesen.