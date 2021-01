Visa musste im Geschäftsjahr 2020 Umsatzverluste hinnehmen. Dennoch schaffte es die Aktie des Zahlungsdienstleisters den Kurseinbruch im Frühjahr 2020 zu egalisieren. Börsenexperten gehen von noch höheren Kursen aus.

Im Vergleich zum Jahr 2019 ging der Visa-Umsatz 2020 um über eine Milliarde US-Dollar zurück. Derweil kletterte der Aktienkurs im Chart stetig nach oben: Derzeit steht sie bei circa 213 US-Dollar je Aktie (Stand: 07.01.2020 16:00 Uhr). Nicht weit entfernt liegt das Allzeithoch von gut 220 US-Dollar am 31.12.2020. Das wirft die Frage auf, ob ein Investment noch zielführend ist.

Quelle: HK-Capital-Management

„Alternativ haben wir bereits ein markanteres Hoch bei 217,60 US-Dollar gesehen, sodass wir uns jetzt in der Zwischen-Korrektur-Phase befinden, wovon das letzte Hoch Bestandteil derselben ist. Das heißt: Wir verkaufen nun aus Richtung 194 US-Dollar“, sagt Hopf. Von dort aus gehe es aber dann nordwärts. Die Wahrscheinlichkeit für die Alternative bemesse er mit 35 Prozent, so Hopf weiter. Für die Zukunft räumt er Visa gute Chancen ein: „Langfristig sind wir sehr bullisch auf Visa und geben für die Aktie ein Potenzial in Form eines 50- bis 60-prozentigen Preisanstieges im Jahr 2021 aus.“

Optimistisch sind ebenso die Analysten unserer Partnerredaktion FinMent. Sie haben die Visa-Aktie auf makroökonomischer Ebene durchleuchtet. Wie man am besten investiert, um die maximale Kursbewegung auszunutzen, erklärt FinMent in diesem knapp neun-minütigen Video:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion