Die von Interhyp monatlich befragten Experten sind sich weitgehend einig, dassdie derzeitige Pandemieentwicklung und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen dieZinsen für Immobilienkredite in den nächsten Monaten weiter niedrig halten. AufHalbjahres- oder Jahressicht halten sechs von zehn befragten Instituten einenleichten Aufwärtstrend für möglich oder wahrscheinlich. "Erfolge in derPandemie-Bekämpfung durch die Impfstoffe können Impulse für die Wirtschaft unddamit leichte Zinserhöhungen im zweiten Halbjahr mit sich bringen", erklärtMirjam Mohr. Das Aufwärtspotenzial bleibe aber begrenzt, auch infolge der weiternotwendigen Maßnahmen der Notenbanken sowie der hohen Nachfrage nachStaatsanleihen, die als sicherer Hafen gelten. Die Bauzinsen orientieren sichlaut Interhyp an der Entwicklung der langfristigen Anleihen und Pfandbriefe.Informationen zur Zinsentwicklung finden Interessenten in den Zins-Charts vonInterhyp unterhttps://www.interhyp.de/ratgeber/was-muss-ich-wissen/zinsen/zins-charts.htmlÜber Interhy pDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt anden Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler undinstitutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2019 einBaufinanzierungsvolumen von 24,5 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen rund 500Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe dieLeistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mitkundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenzihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten in Deutschland sowie in Österreichmit der Zweig-Niederlassung in Wien präsent.