Die Bestellplattform Delivery Hero gehört zu den Gewinnern des Corona-Jahres 2020. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Aktienkurs verdoppelt. Außerdem rückten die Berliner für Wirecard in den DAX nach.

In den vergangenen Wochen hat der Aufwärtstrend nochmals an Dynamik gewonnen. Kurz nach Weihnachten gaben die Kartellbehörden in Südkorea bekannt, dass Delivery Hero den größten Essenslieferservice des Landes Woowa übernehmen darf. Der 3,6 Milliarden Euro schwere Deal war bereits vor einem Jahr angekündigt worden. Die Erleichterung über den jetzt angekündigten Vollzug war bei den Anlegern entsprechend groß.

Seit Anfang Dezember liegt die Aktie zwischenzeitlich mehr als 40 Prozent im Plus im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen nutzte die Gunst der Stunde und kündigte in dieser Woche eine Kapitalerhöhung an. Insgesamt spült die Ausgabe neuer Aktien rund 1,25 Milliarden Euro frisches Kapital in die Kassen. Der Kurs reagierte erwartungsgemäß mit einem Rücksetzer auf die Entscheidung.