Anlegerverlag Plug Power bricht heute alle Rekorde und geht in die Geschichte ein! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.01.2021, 15:48 | 87 | 0 | 0 07.01.2021, 15:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen können heute völlig aus dem Häuschen sein. So eine starke Performance gab es schon lange nicht mehr und Plug Power setzt neue Maßstäbe mit neuen Rekordwerten an der Börse. Heute geht einfach alles! Anmerkung der Redaktion: Nach dem herausragenden Jahr 2020 für Plug Power, werden aktuell weiterhin neue Maßstäbe gesetzt und die Aktie befindet sich auf einem Rekordniveau. Die Chancen, dass Plug Power auch 2021 zu den großen Favoriten gehört, ist sehr hoch. Unser aktueller Sonderreport behandelt die Aktien mit den größten Gewinnchancen in diesem Jahr. Hier geht’s zum Download. Der Aktienkurs steigt heute um mehr als 21 Prozent und 6 Euro, eine wahnsinnige Performance an der Börse. Derzeit steht der Kurs bei 34,45 Euro und sorgt mit Abstand für ein neues Allzeit-Hoch. Innerhalb von einem Monat ist der Aktienkurs zuletzt um mehr als 75 Prozent gestiegen. Ein Grund für die heutige Performance ist der Einstieg der SK Group bei Plug Power sein, die eine strategische Investition in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar tätigen. Zusammen wird der Plan verfolgt ein Unternehmen in Südkorea zu gründen, damit auf dem schnell wachsenden asiatischen Markt Fuß gefasst werden kann. Fazit: Plug Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.



