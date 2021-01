Gesundheitstechnologieunternehmen Lumen präsentiert neue Daten rund um das Stoffwechsel-Training

Lumen , ein Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Fokus auf der Gesundheit des Stoffwechsels, verfügt über neue Daten, die zeigen, dass nicht Crash-Diäten, sondern in erster Linie ein Stoffwechseltraining zu nachhaltiger Gesundheit und Gewichtsabnahme beiträgt.

Lumen metabolism insights (Photo: Lumen)

Die Datenanalyse basiert auf einer Million Stoffwechselmessungen im Jahr 2020 mit Blick auf die Erkenntnisse der Datenwissenschaftler von Lumen, dass die Flexibilität des Stoffwechsels, also die Fähigkeit des Körpers, sowohl Kohlenhydrate als auch Fette als Energiequelle effizient zu nutzen, für eine optimale Gesundheit von großer Bedeutung ist.

Die Anwender haben sich auf die Optimierung ihres Stoffwechsels konzentriert und konnten so die Flexibilität ihres Stoffwechsels um 33 % erhöhen. Zwei Drittel gaben zudem an, dass sie durchgehend bis zu 2 Pfund pro Woche abnahmen.

In Bezug auf die Ernährung konnten die Anwender durchschnittlich 12 Stunden lang erfolgreich fasten. Dabei hielten sie sich zum größten Teil an ihren persönlichen Ernährungsplan nach den Vorgaben ihrer Stoffwechselmessungen. Der Zustand zu Beginn des Tages der besten 2% erlaubte es ihnen, an 4 aufeinanderfolgenden Tagen Fett zu verbrennen. Selbstverständlich wurden die Nutzer auch aktiver. Sie liefen im Durchschnitt 1000 Schritte mehr pro Tag und schliefen mindestens 7 Stunden.

Das entspricht einem Gang zum Supermarkt, einem wöchentlichen Workout daheim, wenigen Kohlenhydratmengen pro Mahlzeit mit der Möglichkeit kohlenhydratarmer Zwischenmahlzeiten und einem Abendessen um 19 Uhr, gefolgt von einem erholsamen Nachtschlaf.

Untersuchungen (Calcada et al, Gormsen et al) zufolge gilt für Menschen mit einer guten Flexibilität des Stoffwechsels Folgendes:

Sie können besser Muskeln aufbauen und sind beim Workout leistungsfähiger

Sie können leichter abnehmen und das Gewicht halten und

Sie haben ein geringeres Risiko für Fettleibigkeit, Diabetes und Stoffwechselstörungen

„Ein Verständnis dafür, wie der Körper auf das reagiert, was man isst und wie man trainiert, ist entscheidend für das Training des Stoffwechsels. Die Grundlage für Leistung, Gesundheit und Gewichtsabnahme ist der Stoffwechsel - und wir haben Einblick in die Daten weltweiter Nutzer, die ihre Gesundheit jeden Tag verbessern, indem sie einfach nur ihren Körper bewusster wahrnehmen“, sagte Barak Alon, Head of Data bei Lumen.