---------------------------------------------------------------------------

VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION GEMÄß ARTIKEL 17 MAR

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE NACH BZW. INNERHALB VON AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER DEN USA ODER IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG plant bezugsrechtslose Barkapitalerhöhung

Hamburg, 7. Januar 2021 - Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ("MPC Capital AG", "die Gesellschaft"), Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4, hat heute beschlossen, zeitnah eine bezugsrechtslose Barkapitalerhöhung mit einem Volumen von rund EUR 4 Mio. zur Refinanzierung eines Co-Investments an der MPC Energy Solutions, einer von MPC Capital AG initiierten neuen Plattform für erneuerbare Energien durchzuführen.



In einem Private Placement, das sich an institutionelle Investoren richtete, hat MPC Energy Solutions im Vorfeld ihrer Notierung am Euronext Growth Segment der Osloer Börse insgesamt NOK 850 Mio. (USD 100 Mio.) eingeworben.

Die MPC Capital AG wird sich im Rahmen ihrer Co-Investment-Strategie an der MPC Energy Solutions beteiligen. Die Gesellschaft beabsichtigt, rund EUR 4 Mio. des in bar zu zahlenden Anteils des Co-Investments in Höhe von USD 10 Mio. über eine bezugsrechtslose Kapitalerhöhung zu refinanzieren. Die erfolgreiche Platzierung der neuen Aktien im Rahmen eines Private Placements wird durch die Hauptaktionärin der MPC Capital AG, die MPC Group, garantiert.



MPC Energy Solutions wird Projekte für die erneuerbare Energieerzeugung entwickeln und in diese investieren. Die Projekte werden PV- und Windparks, Energiespeicherung, Kraft-Wärme-Kopplung sowie andere Infrastrukturen, die zur Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen beitragen, umfassen.



Kontakt und mitteilende Person nach Art. 17 MAR

MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com



Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.



---------------------------------------------------------------------------

07.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

Palmaille 75

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 380 22-0

Fax: +49 (0)40 380 22-4878

E-Mail: kontakt@mpc-capital.com

Internet: www.mpc-capital.de

ISIN: DE000A1TNWJ4

WKN: A1TNWJ

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1159133



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1159133 07.01.2021 CET/CEST



°