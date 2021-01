Plug Power schreibt heute Geschichte! Das Unternehmen aus den Vereinigten Staaten lässt heute die gesamte Konkurrenz hinter sich und ist in aller Munde. Es sind mittlerweile fast 30 Prozent Kurssteigerung an nur einem Tag! So einen unfassbaren Erfolg hat man bei einem börsennotierten Unternehmen schon lange nicht mehr gesehen. Wie lange kann diese Kurve noch so weitergehen?

Angetrieben wird die Aktie momentan von der Bestätigung der Präsidentschaft von Joe Biden. Trump hatte in der Vergangenheit die nachhaltigen Ziele dieses Unternehmens mit seiner Politik eingeschränkt. Unter Biden soll Nachhaltigkeit wieder eine viel größere Rolle spielen! Zudem hat Plug Power einen riesigen Auftrag an Land gezogen, der große Umsätze bescheren wird.

Hier ist also noch einiges drin und das Potenzial ist riesig. Wenn Plug Power weiter so performt, werden die Gewinne dieser Aktie auch in Zukunft so weitergehen! Darauf lässt sich definitiv aufbauen. Man sollte sich also als Anleger in Stellung bringen, denn es geht um 28,52 Prozent in die Höhe und die Aktie wächst somit um 8,11 Euro. Die Aktie steht somit bei 36,55 Euro!

