Bonn (ots) - Im vergangenen Geschäftsjahr kam vieles anders als geplant. Dennoch

zieht GO! Express & Logistics eine positive Bilanz. Mit dem Fokus auf

Servicequalität und Infektionsschutz gleichermaßen haben umfangreiche Maßnahmen

den Anforderungen von Kunden und Markt Rechnung getragen und das Unternehmen

stabil durch die Krise geführt. Der mittelständische Express- und

Kurierdienstleister sieht sich in seinem Kurs bestätigt und plant weitere

Investitionen in Dienstleistungsausbau und Infrastruktur.



Logistik in der Pandemie







neue Herausforderungen. Neben Einschränkungen im öffentlichen Leben mussten

Betriebsabläufe auf die sich permanent ändernden behördlichen Anordnungen und

individuelle Kundenbedürfnisse abgestimmt werden - die weitere

Geschäftsentwicklung war dabei kaum abzusehen. Während auf der einen Seite ganze

Branchenzweige und Geschäftsfelder hart von der Pandemie gebeutelt waren, kamen

zugleich neue Anforderungen auf die Logistik zu. Bekanntermaßen haben diese

nicht zu mengenmäßigen Verlusten für die KEP-Branche geführt - dennoch waren

hiermit Verschiebungen im Absatzmarkt und in der Folge notwendige operative

Anpassungen verbunden. Besonders spürbar wurde dies im Vorweihnachtsgeschäft, in

dem auch GO! noch einmal zu Hochtouren auflief und ein bislang nie dagewesenes

Volumen von bis zu 50 Prozent zusätzlich und mit einem erheblichen, für GO!

untypischen Anteil an B2C-Sendungen bewältigte. "Eine bemerkenswerte Leistung

unserer Mitarbeiter und Kuriere, die mit ihrem Einsatz dafür gesorgt haben, dass

alle Sendungen ohne Verzögerung zugestellt wurden", resümiert Ulrich Nolte,

Geschäftsführer der GO! Deutschland. Auch wenn das Sendungswachstum und das

sorgsame Wirtschaften die Mehraufwände der veränderten Logistikanforderungen und

der Corona-Schutzmaßnahmen nicht gänzlich aufwiegen, blickt Nolte zufrieden auf

das Geschäftsjahr 2020 zurück. "Wir haben ein dickes Maßnahmenpaket geschnürt.

Das hat sich nicht nur mit einer allzeit verlässlichen Performance bezahlt

gemacht, sondern auch für die Beibehaltung unseres Wachstumskurses gesorgt", so

sein Fazit.



Priorität: Gesundheit und Infektionsschutz



Zweifellos stand neben wirtschaftlichen Aspekten vor allem die Gesundheit von

Kunden, Versendern, Empfängern, aber natürlich auch von Mitarbeitern und

Kurieren im Vordergrund. Um vor allem Kontakte im Zuge von Abholungen und

Um vor allem Kontakte im Zuge von Abholungen und
Zustellungen sicher zu gestalten, wurde bereits im Frühjahr die kontaktlose



