VOLTA MEDICAL akquiriert 23 Millionen Euro, um die Ablation von persistierendem Vorhofflimmern zu revolutionieren

MARSEILLE, Frankreich, 7. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Volta Medical, ein innovatives französisches Start-up für Gesundheitstechnologie, das an neuartigen Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen arbeitet, gab heute bekannt, dass es erfolgreich 23 Millionen Euro eingeworben hat. Die Finanzierungsrunde wurde von Gilde Healthcare unter Beteiligung des Altaktionärs Pasteur Mutualité geleitet. Die neuen Mittel ermöglichen es, die revolutionäre KI-Software VX1, die von der FDA zugelassen ist und die CE-Kennzeichnung trägt, als neuen Standard zu etablieren, weitere F&E-Aktivitäten aufzunehmen und mit der Markteinführung in den USA und Europa zu beginnen. Die Patientenaufnahme in die internationale multizentrische TAILORED-AF-Studie hat bereits begonnen. Volta Medical wird zwei neue Mitglieder in seinem Vorstand begrüßen: Janke Dittmer, General Partner bei Gilde Healthcare, wurde zum Vorstandsmitglied ernannt und Denis Gestin, ein ehemaliger leitender Manager der Medizinprodukteindustrie, zum unabhängigen Mitglied des Vorstands.