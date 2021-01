Skrupellose Betrüger nutzen den aktuellen Krypto-Boom, um Anleger um ihr Vermögen zu bringen. Anlegerskandale wie der von Onecoin und der Envion AG könnten sich wiederholen. So können sich Anleger schützen.

Stefanie Kahnert, Juristin bei der Verbraucherzentrale Brandenburg, warnte deshalb bereits Mitte Dezember: „Wir haben in den letzten Wochen vermehrt Anfragen und Beschwerden zu vermeintlichen Geldanlagemöglichkeiten unter anderem zu Kryptowährungen erhalten. Die Verbraucher sind neugierig und auf der Suche nach lohnenden Finanzmodellen in diesen zinsarmen Zeiten. Meiden Sie jedoch Angebote, die einfache oder utopische Renditen versprechen, insbesondere, wenn dabei Geld ins Ausland fließen soll.“

Die Webseite DeadCoins.com listet allein mehr als 2.000 Kryptowährungen und ICOs auf, die wegen Betrug, Hacker-Attacken oder anderen Gründen eingestellt wurden. Zum Vergleich: Laut CoinMarketCap gibt es derzeit weltweit insgesamt 8.200 Digitalwährungen.

Erst am Sonntag hatte das Handelsblatt über ein weiteres vermeintlich dubioses Blockchain-Projekt berichtet. Die Wirtschaftszeitung titelte: „Schauspielerin Sophia Thomalla wirbt für dubioses Blockchain-Projekt“. In einem Werbespot wirbt das It-Girl gemeinsam mit Josip Heit, Chef des Hamburger Krypto-Unternehmens GSB Gold Standard Banking Cooperation AG (GSB), für das Blockchain-Projekt "G999". Der Werbespot wurde nicht nur auf Youtube, sondern unter anderem auch am Times Square in New York und in anderen Metropolen ausgestrahlt:

Josip Heit war jedoch in der Vergangenheit Vorstandsvorsitzer der umstrittenen Karatbars-Gruppe gewesen (siehe Youtube-Interview ), die eine angeblich mit Gold gedeckte Kryptowährung namens Karatgold Coin (KBC) auf den Markt gebracht hat. Mit dem KBC verloren Anleger viel Geld: Die Kryptowährung fiel von rund 11 US-Cent auf aktuell 0,0015 US-Cent je Token.

KBC zu USD

Gegen die Karatbars International GmbH sowie diverse Tochterunternehmen liegt außerdem eine kürzlich veröffentlichte Investorenwarnung der neuseeländischen Finanzaufsicht vor. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hatte bereits Ende 2019 die Einstellung und Abwicklung des unerlaubten E-Geld-Geschäfts der Karatbit Foundation angeordnet. Dagegen war das Unternehmen vor Gericht gezogen.

Krypto-Experte Markus Miller, Gründer von KRYPTO-X.BIZ und Chefanalyst des spanischen Medien- und Beratungsunternehmens GEOPOLITICAL.BIZ S.L.U, hält das Blockchain-Projekt "G999" für wenig zukunftsfähig. Gegenüber wallstreet:online kritisierte er aber die harsche Kritik vieler Medien an der werbenden Schauspielerin Thomalla: „Sie kennt offensichtlich keine Hintergründe, ebenso wenig wie die fragwürdige Historie der Initiatoren von G999. Jetzt einfach auf Sophia Thomalla draufzuschlagen ist zu einfach und nicht angebracht.. . . . Es liegt am Ende des Tages in der Eigenverantwortung eines jeden Investors zu analysieren, ob ein Blockchain-Konzept grundlegend solide konzipiert und zukunftsfähig ist. G999 zählt für mich mit Sicherheit nicht dazu.“

Ähnlich sehen dies auch Fachleute von Blocktrainer.de. Sie schreiben auf ihrer Webseite: „Im Grunde ist das G999 “Ökosystem” mit dem dazugehörigen “G999-Coin” nach unserer Auffassung eine einzige Farce.“ Ein Krypto-Experte, der rechtliche Schritte durch die GSB Gold Standard Banking Cooperation AG fürchtet und deshalb anonym bleiben wollte, bezeichnete das G999-Projekt gegenüber wallstreet:online als „offensichtlichen Scam“.

Doch wie können sich Anleger vor unseriösen Anbietern von Kryptowährungen und Blockchain-Projekten schützen? Unter anderem ein fehlendes Impressum, ein Unternehmenssitz im Ausland, mangelnde Transparenz und übertriebene Versprechen können Anzeichen für ein unseriöses Geschäftsmodell sein, warnt die Verbraucherzentrale Brandenburg. Häufig würden unseriöse Anbieter auch unaufgefordert mit Kunden in Kontakt treten oder mit hohen Provisionen werben, wenn man weitere Kunden für sie gewinne.

Autor: wallstreet:online Zentralredaktion