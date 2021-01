07.01.2021 / 17:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)



SunMirror AG plant Kapitalerhöhung um CHF 70 Mio. zur Wachstumsförderung



- Frisches Kapital zur Entwicklung bestehender und Erschließung neuer Portfolien von Mining Assets

- Erneut Schwerpunkt auf Tier-one Jurisdiktionen und auch auf das stark wachsende Geschäft in Europa

ZUG, Schweiz; 7. Januar 2021 - Der Verwaltungsrat der SunMirror AG ("SunMirror"; XETRA Wien: ROR1; ISIN CH0396131929), die sich als Bergbau- und Explorationsunternehmen auf Bodenschätze zur Sicherung der technologischen Zukunft wie Gold, Lithium und andere Metalle und Mineralien spezialisiert hat, hat eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre beschlossen.



SunMirror beabsichtigt eine Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu CHF 70.000.000 durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen Aktien zum Preis von je CHF 70 durchzuführen. Die neuen Aktien werden ausgewählten strategischen institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Schon jetzt verzeichnet SunMirror eine rege Nachfrage seitens institutioneller Investoren. Das Unternehmen will die Mittel aus der Kapitalerhöhung zum Ausbau ihres Portfolios und ihrer geschäftlichen Aktivitäten in Tier-one Jurisdiktionen nutzen, zu denen auch Australien und Europa mit seinem starken Wachstum gehören. Die Kapitalerhöhung unter der Führung der Opus Capital Switzerland AG soll im Februar 2021 abgeschlossen sein; zu diesem Zeitpunkt soll auch die Zulassung der Aktien zum regulierten Markt der Börse Düsseldorf erfolgt sein, gefolgt von der Aufnahme ihrer Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und auf Xetra. Die Einführung der Aktien an der Börse London ist für das 2. Quartal 2021 geplant.