Deutsche Bahn Connect und Degussa Bank vereinfachen die Abrechnung von Mobilitätsbudgets / Kooperation DB Connect - Bonvoyo (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die DB Connect und die Degussa Bank haben heute einen Vertrag

über eine Zusammenarbeit an der Mobilitäts-App Bonvoyo abgeschlossen. Bonvoyo

von der DB Connect ist eine zentrale Anwendungssoftware für Mobilgeräte, mit der

Mitarbeiter flexibel Mobilitätsangebote suchen, buchen und mit einem

festgelegten Budget abrechnen können. Unternehmen steigern damit ihre

Attraktivität als Arbeitgeber und leisten gleichzeitig einen Beitrag zum

Klimaschutz. Die Degussa Bank bringt ihre Kompetenzen im Bereich Abrechnung in

die neue App mit ein.



Mit der integrierten, optimierten Abrechnung lassen sich Mobilitätsbudgets

flexibel gestalten und einfach abrechnen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

In den urbanen Regionen verliert das Auto immer mehr an Bedeutung. Städte werdengrüner und schränken den Autoverkehr bewusst ein, um die Umweltbelastung zusenken. Mobilität wird neu gedacht. Innovative Unternehmen reagieren auf diesenTrend und bieten ihren Mitarbeitern ein sogenanntes Mobilitätsbudget an. Soerhalten zum Beispiel dienstwagenberechtigte Mitarbeiter die Möglichkeit,innerhalb eines vorgegebenen Budgets die für sie passende Mobilitätsform selbstzu wählen. Der Mitarbeiter stellt sich, je nach Bedarf, beispielsweise ausCarsharing, Dienstfahrrad, BahnCard und öffentlichem Nahverkehr seinenpersönlichen Mobilitätsmix selbst individuell zusammen. Die monatlichenVollkosten für einen Dienstwagen dienen in den meisten Fällen als Referenzwertfür das Mobilitätsbudget.Die Deutsche Bahn Connect ist einer der Vordenker moderner Mobilitätskonzepte inDeutschland. Sie bietet Unternehmen ein digitales, multimodales und nachhaltigesMobilitätsangebot als zukunftsweisendes Instrument zurMitarbeiter-Incentivierung an.Die Degussa Bank und der DB-Konzern sind bereits seit vielen Jahrenpartnerschaftlich und geschäftlich miteinander verbunden. Mit intelligenten undeinfachen Lösungen für das Travelmanagement bringt die Degussa Bank mit denetablierten und bewährten Reisestellenkarten und innovativen virtuellenAbrechnungssystemen wie My ePayment die notwendige Erfahrung und Kompetenz fürdie gemeinsame Weiterentwicklung des DB-Mobilitätsbudgets mit.Mit der Integration der Travelmanagement-Lösungen der Degussa Bank ist dies beiBonvoyo jetzt besonders einfach und komfortabel gestaltet. Die Degussa Bank isteine der Top 3 in Deutschland für Zahlungslösungen. Aufgrund dieser großenErfahrung konnte sie flexibel auf die Wünsche der DB Connect reagieren. So wurdezum Beispiel eine Extra-Schnittstelle integriert und die Abrechnung speziell auf