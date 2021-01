Nordex-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. So katapultiert sich der Wert derzeit rund achtX Prozent nach vorne. Aktuell kostet der Titel damit 25,92 EUR. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Dieser Anstieg lässt alle Optimisten vor Freude hüpfen. Denn Nordex kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. Wenn bis zum Handelsende nichts mehr passiert, überbietet der Titel schließlich sein 4-Wochen-Hoch. Bis dato wurde dieser Wendepunkt bei 24,36 EUR ausgelotet. Daher hat Nordex es jetzt selbst in der Hand!

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 13,42 EUR, womit sich Nordex in Aufwärtstrends befindet. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für (stark) steigende Kurse in Aufwärtstrends einfach höher ist als für fallende.

