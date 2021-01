Moderna erweitert den Vorstand. Das Unternehmen beruft Corinne Le Goff in das Executive Committee. Le Goff übernimmt dort die Position des Chief Commercial Officer. Sie tritt ihren Posten am 19. Januar an.Zu den früheren Arbeitgebern von Le Goff zählen Amgen und Roche. Bei Amgen war sie zuletzt als „President of the U.S. Business Organization“ tätig, bei Roche arbeitete sie zuvor als „President of Roche France“. Zu ...