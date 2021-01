CAI gibt neues Führungsteam bekannt

INDIANAPOLIS, 7. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Mike Martin hat am 1. November 2020 die Rolle des Präsidenten von CAI übernommen und wird am 1. Januar 2022 die Nachfolge von Bob Chew als CEO antreten. Seit dem 1. Januar 2021 sind folgende Mitarbeiter Mike Martin direkt unterstellt:

„CAI hat in den letzten 25 Jahren das Versprechen erfüllt, unseren Kunden einen höheren Standard zu bieten. In diesem Jahr haben war es unsere Aufgabe, unsere Kunden im Umgang mit der größten globalen Gesundheitskrise der letzten 100 Jahre zu unterstützen. Ich bin stolz auf die Arbeit unseres Teams und absolut zuversichtlich, dass CAI unter Mikes Führung jeden Tag weiter florieren und das Vertrauen aller Kunden gewinnen wird.

Unser Team wird mehr Wert für unsere Kunden schaffen, indem es sich auf die folgenden Aufgaben konzentriert:

Schnelleres Liefern von Projekten mit höherer Qualität und geringeren Kosten und gleichzeitiger Lösung der Probleme unserer Kunden.

Strategischer Fokus auf das Wachstum in neuen Regionen sowie Dienstleistungs- und Produktangebote, die den zukünftigen Anforderungen der von uns bedienten Branchen gerecht werden.

Buchhaltung von Weltklasse für Präzision und Integrität.

Digitale Transformation zur Steigerung des Werts unserer Mitarbeiter und Teams.

Einstellung, Förderung und Bindung hochtalentierter Mitarbeiter, um die leistungsstarken Teams und technischen Experten zur Verfügung zu haben, die unsere Kunden benötigen."

Mike Martin, Präsident:

„Ich freue mich sehr darauf, die Leitung von CAI zu übernehmen und mit dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um unser Geschäft in Bereichen voranzutreiben, die für unsere Mission von entscheidender Bedeutung sind, und gleichzeitig unseren Kunden weltweit die besten Dienste anzubieten. Wir haben umfangreiche Investitionen in IT-Systeme und -Anwendungen getätigt, um die Effizienz in unserem gesamten Unternehmen zu steigern und unsere technologiebasierten Dienstleistungen zu erweitern. Des Weiteren arbeiten wir nach wie vor an unserer geografischen Expansion, um unsere Kunden rund um die Welt so gut wie möglich zu beraten und weltweit Lösungen für Betriebsbereitschaft und operative Exzellenz anzubieten."

INFORMATIONEN ZU CAI

Seit der Gründung von CAI im Jahr 1996 haben wir für Hunderte von Kunden im Rahmen tausender Projekte weltweit Dienstleistungen im Wert von fast einer Milliarde USD erbracht. Wir betreiben Niederlassungen in den USA, Kanada, Australien, den Niederlanden, Korea, der Schweiz, Irland, Italien, China, Singapur und Malaysia und haben ein internationales Team von über 600 Fachleuten aufgebaut, das mittels eines globalen Unternehmens lokale Unterstützung bietet. Unsere Leistungen in den Bereichen Engineering, Technik und Beratung sind darauf ausgelegt, unternehmenskritische Einrichtungen mit einem hohen Maß an Leistung und Zuverlässigkeit bereitzustellen. CAI bietet höheren Standard, wenn es um Betriebsbereitschaft und Inbetriebnahme geht.

KONTAKT:

David Shenberger

+1 317-721-9847

dwshen@cagents.com