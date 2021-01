HempFusion Wellness Inc. schließt Börsengang mit 17.000.000 USD ab und nimmt Handel an der Toronto Stock Exchange auf

Die Stammaktien von HempFusion (die „ Stammaktien “), die die Anteile umfassenden Stammaktien-Bezugsrechtsscheine (die „ Bezugsrechtsscheine “) und die in Verbindung mit dem im August 2019 abgeschlossenen Anteilsangebot des Unternehmens emittierten Stammaktien-Bezugsrechtsscheine (die „ Bezugsrechtsscheine von 2019 “) werden ab heute unter den folgenden Symbolen an der Toronto Stock Exchange (der „ TSX “) gehandelt:

CBD.U – die Stammaktien (einschließlich der angebotenen Aktien, der Stückaktien (siehe nachfolgende Beschreibung) und der Bezugsrechtsscheine (siehe nachfolgende Beschreibung))

die Stammaktien (einschließlich der angebotenen Aktien, der Stückaktien (siehe nachfolgende Beschreibung) und der Bezugsrechtsscheine (siehe nachfolgende Beschreibung)) CBD.WT.V – die Bezugsrechtsscheine und

die Bezugsrechtsscheine und CBD.WT.U – die Bezugsrechtsscheine von 2019

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Börsengang abgeschlossen haben und nun den Handel an der Toronto Stock Exchange beginnen“, erklärte Jason Mitchell, N.D., der CEO von HempFusion. „Das zusätzliche Kapital in Höhe von 17 Mio. USD ergänzt unsere gesunde Finanzbasis und bietet uns eine solide Grundlage, auf der wir aufbauen und unsere strategischen Pläne für 2021 und darüber hinaus umsetzen können. Zu unseren Zielen gehören verstärkte Investitionen in die Forschung und Entwicklung, der Ausbau unseres Verkaufs- und Vertriebsnetzes und die nachhaltige Positionierung von HempFusion als führenden Anbieter in der dynamischen internationalen CBD-Branche.“

Der Börsengang

Der Börsengang wurde durch ein Konsortium von Beratern unter der Leitung von Canaccord Genuity Corp. als alleinigem Konsortialführer und den weiteren Mitgliedern Haywood Securities Inc. und PI Financial Corp. (zusammen die „Berater“) abgeschlossen. Jeder im Rahmen des Anteilsangebots angebotene Anteil besteht aus einer Stammaktie (jeweils einer „Stückaktie“) und einem halben Bezugsrechtsschein. Jeder Bezugsrechtsschein (Warrant) berechtigt den Inhaber, zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 6. Januar 2026 eine Stammaktie (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 1,20 USD pro Warrant-Aktie zu erwerben. Die Stückaktien unterliegen einer vertraglichen Haltefrist und dürfen bis zum 6. Mai 2021 weder verkauft, übertragen, verpfändet, verpfändet noch anderweitig abgetreten oder gehandelt werden. Die Warrant-Aktien unterliegen einer vertraglichen Haltefrist und dürfen bis zum 6. Juli 2022 weder verkauft, übertragen, verpfändet, verpfändet noch anderweitig abgetreten oder gehandelt werden.