JPMORGAN belässt Hensoldt auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 15,50 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry reagierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf den Erwerb einer Sperrminorität von 25,1 Prozent von Seiten des Bundes an dem Rüstungshersteller. Der Kaufpreis in Höhe von 17,07 Euro je Aktie impliziere, dass die Papiere ein höheres Aufwärtspotenzial hätten als ursprünglich von ihm gedacht./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2021 / 13:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2021 / 14:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.