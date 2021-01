Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

HHLA Erfolg in Triest Seit heute ist HHLA mehrheitlicher Besitzer am Multifunktions-Terminal „Piattaforma Logistica Trieste“ in Italien. Die Hamburger halten 50,01 Prozent an dem italienischen Hafen. Die dortige Umschlaganlage heißt künftig HHLA PLT Italy. Sie soll im …