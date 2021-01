EU verurteilt Festnahmen in Hongkong und fordert Freilassung

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU hat die Festnahme von mehr als 50 demokratischen Aktivisten in Hongkong verurteilt und ihre Freilassung gefordert. Die Festnahmen bestraften politische Aktivitäten, die in jedem politischen System, das grundlegende demokratische Prinzipien respektiere, völlig rechtmäßig sein sollten, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstag im Namen der 27 Mitgliedsstaaten.

In dem Statement greift die Staatengemeinschaft auch die chinesische Regierung in Peking deutlich an. Die Festnahmen seien das jüngste Zeichen dafür, dass das im Sommer in Kraft getretene nationale Sicherheitsgesetz von den Behörden in Hongkong und auf dem Festland auf verschiedene Weise genutzt werde: um politische Vielfalt zu unterdrücken sowie die Ausübung von Menschenrechten und politischer Freiheiten, die unter internationalem und Hongkong-Recht geschützt seien.