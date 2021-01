Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund zwei Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bei 17,72 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Daher hat SLM Solutions es jetzt selbst in der Hand!

Anleger, die von SLM Solutions nicht überzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. Es gibt immerhin ordentlich Rabatt auf Puts. Wer eher bullish eingestellt ist, für den ist der Anstieg heute eine Bestätigung.

Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.