BERLIN (dpa-AFX) - Die CSU im Bundestag fordert im angebrochenen Bundestagswahljahr, die Klimaschutzbemühungen auch in der Corona-Krise unvermindert fortzusetzen und sogar noch zu verstärken. "Die Corona-Pandemie darf nicht als Ausrede genutzt werden, um jetzt bei den Klimaschutzmaßnahmen nachzulassen", sagte Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Donnerstag in Berlin bei der Klausurtagung der bayerischen Unionsabgeordneten im Bundestag. Die CSU macht sich damit einmal mehr ein Markenthema der Grünen zu eigen, die sie als Hauptkonkurrenten der Union ausgemacht hat.

"Die Frage des Klimawandels ist eine, die sich parallel zur Bekämpfung der Covid-Pandemie stellt. Und sie wird nicht kleiner als Aufgabe, weil eine Pandemie daneben als große Aufgabe noch da ist, sondern sie muss im Jetzt und Hier gelöst werden", sagte Dobrindt.