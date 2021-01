Die Aktienmärkte erreichen trotz des gestrigen US-Desasters neue Allzeithochs: der S&P 500 steigt erstmals über die Marke von 3800 Punkten, der Dax überwindet erstmals die 14.000er-Marke. Grund zum Feiern?

Die Aktienmärkte erreichen trotz des gestrigen US-Desasters neue Allzeithochs: der S&P 500 steigt erstmals über die Marke von 3800 Punkten, der Dax überwindet erstmals die 14.000er-Marke. Grund zum Feiern? Faktisch verkonsumieren wir bereits in der Gegenwart unsere Zukunft, und dabei findet eine massive Umverteilung von Vermögen statt. Daher versuche ich in diesem Video zum Ausdruck zu bringen, welche Entwicklungen unsere Zukunft prägen. Um das zu analysieren, ist das Zusammenspiel von Finanzmärkten, Politik und Wirtschaft wichtig. Es geht dabei in meinen Videos nicht vorwiegend darum, ob heute die Kurse der Aktienmärkte steigen oder fallen - sondern darzustellen, was (aus meiner bescheidenden Sicht) auf uns zukommen wird!

