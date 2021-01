---------------------------------------------------------------------------

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 7. Januar 2021) - Die Izotropic Corporation (CSE: IZO) (OTC Pink: IZOZF) (FSE: 1R3) ("Izotropic"

oder das "Unternehmen") freut sich, die Aufnahme von Dr. Jeff Siewerdsen in den wissenschaftlichen Beirat des Unternehmens bekannt zu geben. Der Beirat setzt sich aus Branchenexpert/innen und Autoritäten auf ihren jeweiligen Gebieten zusammen.



Dr. Siewerdsen ist Professor und stellvertretender Vorsitzender der Abteilung für Biomedizinische Technik an der Johns Hopkins University in Baltimore mit Berufungen in den Bereichen Radiologie, Neurochirurgie und Computerwissenschaften. Seine Forschung konzentriert sich auf neue medizinische Bildgebungstechnologien und Algorithmen, einschließlich CT und Cone-Beam-CT (CBCT), Bildrekonstruktion und -registrierung sowie Physik der Bildqualität.



Dr. Siewerdsens Beiträge umfassen die Entwicklung neuer 3D-Bildgebungssysteme für bildgeführte Strahlentherapie, bildgeführte Chirurgie und die diagnostische Bildgebung am Point-of-Care in der Orthopädie und der neurokritischen Versorgung. Er gehörte zu dem Team, das erstmals CBCT zur Steuerung der Strahlentherapie einführte - eine Technologie, die heute zur Standardversorgung gehört. Mit seinen Arbeiten an mobilen C-Bögen für CBCT leistete er einen Beitrag zur Einführung intraoperativer CBCT und hochpräziser Führung in zahlreichen chirurgischen Anwendungen. Er entwickelte auch einige der ersten CBCT-Systeme für orthopädische Bildgebung der Extremitäten sowie für die hochwertige Point-of-Care-Bildgebung von Kopftraumata. Diesen Systemen liegen fortschrittliche Algorithmen für die hochwertige 3D-Bildrekonstruktion und -registrierung sowie mathematische Modelle der 3D-Bildqualität zugrunde, um das Design neuer Bildgebungssysteme für bestimmte Bildgebungsaufgaben zu optimieren. Dr. Siewerdsens pflegt enge klinische Zusammenarbeit mit RadiologInnen, ChirurgInnen und StrahlentherapeutInnen, um die Umsetzung von Konzepten in erste klinische Anwendungen zu beschleunigen.