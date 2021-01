Eschborn (ots) - Wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter in Zeiten von Corona

unterstützen, dann zumeist mit technischen Hilfsmitteln. Doch das seelische Wohl

wird vernachlässigt. Ein Drittel aller Arbeitnehmer erfährt aktuell zu wenig

emotionalen Beistand durch den Arbeitgeber, wie eine Randstad Studie zeigt.



Deutschen Arbeitgebern mangelt es an empathischer Führung. Etwa ein Drittel

aller Arbeitnehmer fühlt sich in der gegenwärtigen Situation nicht ausreichend

emotional und mental von ihnen unterstützt, so das Randstad Arbeitsbarometer aus

dem 2. Halbjahr 2020. Sie stellen ihren Arbeitgebern ein eher schlechtes

Führungszeugnis aus. "Personalverantwortliche sollten die Auswirkung dieser

Krise auf das psychische Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter nicht vernachlässigen.

Schließlich geht etwa jeder sechste Fehltag auf psychische Störungen zurück, wie

aus dem BKK Gesundheitsreport 2020 hervorgeht", sagt Andreas Bolder, Director

Group Human Resources bei Randstad Deutschland. "Damit wird deutlich, dass die

mentale Gesundheit von Arbeitnehmern genauso entscheidend für ihre

Arbeitsfähigkeit wie das körperliche Befinden ist."





Richtige Ausrüstung, fehlender mentaler SupportDie Digitalisierung hat durch die Corona-Krise einen großen Schub erfahren.Bislang lag der Fokus vieler Unternehmen darauf, ihren Mitarbeitern das nötigeWerkzeug an die Hand zu geben, um vor allem neue digitale Arbeitsweisenumzusetzen. So geben 77 % der befragten Arbeitnehmer im RandstadArbeitsbarometer an, über die Ausrüstung und Technologie zu verfügen, um dieDigitalisierung in ihrem Beruf zu bewältigen. "Um den digitalen Wandel zumeistern, benötigt es allerdings mehr als das passende Equipment und digitalesKnow-how. Es erfordert einen agilen Führungsstil, um virtuelle Teams produktivzu managen", sagt Andreas Bolder. "Der Mensch mit seinen individuellenBedürfnissen und Fähigkeiten rückt immer mehr in den Vordergrund."Empathische Führung gewinnt an BedeutungFührungskräfte sind in der aktuellen Krise enorm gefordert. Sie leiten ihreUnternehmen durch eine komplexe wirtschaftliche Situation und müssenArbeitsprozesse und Organisation an die neuen Bedingungen anpassen. "Es warschon immer wichtig und richtig, Mitarbeiter in diese Veränderungsprozesseeinzubeziehen", sagt Andreas Bolder. "Durch regelmäßige Gespräche mitMitarbeitern - ob analog oder digital - und aufmerksames Zuhören gelingt es,Stressfaktoren frühzeitig zu identifizieren und gezielt anzusprechen."Über das Randstad ArbeitsbarometerDas Randstad Arbeitsbarometer wurde 2003 eingeführt und deckt heute 34 Märkteauf der ganzen Welt ab. Für die Studie werden Arbeitnehmer in Europa,Asien-Pazifik und Nord- und Südamerika befragt. Das Randstad Arbeitsbarometererscheint halbjährlich und macht sowohl lokale als auch globale Mobilitätstrendsim Laufe der Zeit sichtbar.