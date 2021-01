ADC Therapeutics startet Expanded-Access-Programm für Loncastuximab-Tesirin in den USA

„Wir freuen uns, ein erweitertes Zugangsprogramm für Lonca in den USA anbieten zu können, das bestimmten Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL eine Behandlung ermöglicht“, so Jay Feingold, MD, PhD, Senior Vice President und Chief Medical Officer bei ADC Therapeutics. „Dieses Programm zeigt das Engagement von ADC Therapeutics, Krebs mit dem gesamten Potenzial unserer Forschung zu bekämpfen sowie Patienten und deren Familien neue Hoffnung durch einzigartige, zielgerichtete Therapien zu geben.“

ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT), ein auf Onkologie spezialisiertes Biotechnologieunternehmen und Pionier bei der Entwicklung und Vermarktung hochwirksamer und zielgerichteter Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWKs) für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren, hat heute die Aufnahme eines erweiterten Zugangsprogramms (Expanded Access Program, EAP) für Loncastuximab-Tesirin (Lonca, ehemals ADCT-402) für Patienten in den USA mit rezidiviertem oder refraktärem großzelligem diffusem B-Zell-Lymphom (DLBCL) bekannt gegeben. Das EAP richtet sich an Patienten, die mit den derzeit verfügbaren Medikamenten, Zelltherapien oder im Rahmen klinischer Studien nicht behandelt werden können.

Lonca ist ein Prüfpräparat, dessen Sicherheit und Wirksamkeit noch nicht nachgewiesen ist. Ein BLA-Zulassungsantrag für Lonca zur Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem DLBCL wird derzeit von der US-amerikanische Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA geprüft und hat den Priority Review Status erhalten. Die FDA hat als Zieldatum gemäß Prescription Drug User Fee Act den 21. Mai 2021 bestimmt.

Um sich für das Lonca EAP zu qualifizieren, müssen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL bestimmte Ein-/Ausschlusskriterien erfüllen. Anträge auf einen erweiterten Zugang zu Lonca müssen von einem zugelassenen, behandelnden Arzt in den USA gestellt werden.

Weitere Informationen über das Lonca EAP sind erhältlich unter https://adctherapeutics.com/expanded-access-program/. Bei Fragen zum Lonca EAP kontaktieren Sie bitte eap@adctherapeutics.com.

Über Loncastuximab-Tesirin

Loncastuximab-Tesirin (Lonca, vormals ADCT-402) ist ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK), das aus einem humanisierten monoklonalen Antikörper gegen humanes CD19 besteht und über einen Linker mit einem Pyrrolobenzodiazepin-Dimer-Zytotoxin konjugiert wird. Sobald es an eine CD19-exprimierende Zelle gebunden ist, wird Lonca von der Zelle internalisiert, woraufhin der „Sprengkopf“ freigesetzt wird. Dieser ist so konstruiert, dass er irreversibel an die DNA bindet und so hochwirksame Interstrang-Quervernetzungen erzeugt, die die Trennung der DNA-Stränge blockieren und damit wesentliche DNA-Stoffwechselprozesse wie die Replikation stören und letztlich zum Zelltod führen. CD19 ist ein klinisch validiertes Ziel für die Behandlung von B-Zell-Tumoren.