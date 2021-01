Ahrensburg (ots) - Zusammenfassung:



- Die Ausstattungsvielfalt wächst - Acer stellt das neue Chromebook Spin 514 vor

- Mit neuen AMD Ryzen(TM) 3000 C-Series Mobile Prozessoren und AMD Radeon(TM)

Grafik sorgt es für reaktionsschnelle Leistung, einen schnellen Start und

lange Akkulaufzeit

- Neues Chromebook Enterprise Spin 514 liefert optimierte Business-Funktionen

und enthält das Chrome Enterprise Upgrade



Der Chromebook-Markt in Deutschland hat im vergangenen Jahr ein rasantes

Wachstum hingelegt. Der Marktführer Acer erweitert nun die Ausstattungsvielfalt

und kündigt sein erstes Chromebook mit AMD Ryzen(TM) 3000 C-Series Prozessoren

und AMD Radeon(TM) Grafikeinheit an. Das neue Acer Chromebook Spin 514

(CP514-1H/ CP514-HH) richtet sich an Privat- und Businessanwender und eignet

sich ideal für Freizeit, Homeoffice, Uni oder Homeschooling. Die Kombination aus

starker Leistung, einem robusten, eleganten Design und einer langen Akkulaufzeit

macht das Chromebook zum perfekten Begleiter. Business User können sich auf das

Chromebook Enterprise Spin 514 (CP514-1W/ CP514-WH) freuen, das ein

vorinstalliertes Chrome OS Enterprise Upgrade mitbringt.









Das Chromebook Spin 514 ist das erste Chromebook von Acer, das die

leistungsstarke "Zen"-Architektur der AMD Ryzen(TM) Prozessoren nutzt. Diese

garantieren neben einem flotten Systemstart eine gleichbleibende

Reaktionsfähigkeit, lange Akkulaufzeiten und viel Leistung für Multitasking. Die

gleichzeitige Nutzung mehrerer Apps oder das Ausführen von Office-Tools läuft

somit schneller und reibungsloser. Das Chromebook Spin 514 eignet sich dank AMD

Radeon(TM) Grafik ebenso für anspruchsvolle Projekte wie Videobearbeitung oder

Codierungen. Die Modelle mit AMD Ryzen(TM) 7 3700C oder Ryzen(TM) 5 3500C

Quad-Core-Prozessoren sind mit AMD Radeon(TM) Vega Mobile Graphics für

zusätzliche Grafikleistung ausgestattet. Das Chromebook kommt dank der

energieeffizienten AMD-Technologie mit einem dünnen und leichten Design und

bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden(3). Mit einem Gewicht von

lediglich 1,55 kg und einem schmalen Gehäuse mit gerade einmal 17,35 mm Bauhöhe

lässt sich das Chromebook problemlos überall hin mitnehmen. Darüber hinaus ist

das Gerät mit bis zu 16 GB DDR4-DRAM und bis zu 256 GB PCIe NVMe SSD4

ausgestattet.



Wandlungs- und widerstandsfähiges Design



Das schlanke Gehäuse des Acer Chromebook Spin 514 besteht aus eloxiertem,

poliertem

und dem Touchpad. Nicht nur das moderne Design, sondern auch die extreme Seite 2 ► Seite 1 von 3



