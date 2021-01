Andersen Global stärkt die karibische Plattform mit einer Anwaltskanzlei in Belize

Andersen Global erweitert seine Präsenz in der Karibik im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit Courtenay Coye LLP in Belize.

Die Kanzlei wurde 2005 gegründet und hat drei Standorte in Belize City, Placencia und San Pedro. Mit der Expertise in den Bereichen Steuerplanung und Treuhandwesen bietet das Team Rechtsdienstleistungen für ein breites Spektrum von Mandanten im In- und Ausland an, darunter Privatkunden, Unternehmen und Banken. Darüber hinaus berät die Full-Service-Kanzlei Mandanten in den Bereichen Zivilprozessrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht, geistiges Eigentum und Vertragsrecht mit den Schwerpunkten Landwirtschaft, Tourismus und Bankwesen.

„Unsere Transparenz und unser Engagement für Verantwortlichkeit ergänzen unsere Branchenexpertise und unser Verständnis für den sich entwickelnden Markt, so dass wir in der Lage sind, unseren Kunden die besten Lösungen zu bieten“, sagte Managing Partner Christopher Coye. „Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unsere aktuellen Kompetenzen zu stärken und unsere Reichweite zu vergrößern, während wir den Wettbewerbsvorteil unserer Kanzlei sowohl in Belize als auch weltweit weiter ausbauen.“