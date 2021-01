Das Börsenjahr 2020 endete so, wie es begonnen hatte, aber die Periode zwischen Anfang und Ende hatte es wahrlich in sich.

07.01.2020 - Das Börsenjahr 2020 endete so, wie es begonnen hatte, mit einer freundlichen Stimmung. Aber die Periode zwischen Anfang und Ende hatte es wahrlich in sich. Eine Virus-Epidemie, die in China ihren Ursprung nahm, breitete sich rasch zur Pandemie aus und sorgte für einen Konjunktureinbruch samt Börsencrash. Die Abwahl Donald Trumps geht wahrscheinlich auf das COVID-19 Konto. Gleiches gilt möglicherweise für den in letzter Minute zustande gekommenen Brexit-Handelsvertrag. Immerhin eine Erinnerung daran, dass die Teilnahme Großbritanniens an der Europäischen Union von Anfang an eine Mesalliance war.

Wer hätte aber gedacht, dass in einem solchen Krisenjahr etliche Börsen auf Rekordjagd gehen? Besonders die großen Länder verzeichneten im Jahr 2020 Kursgewinne. In China, Japan und den USA kam es sogar zu kräftigen Aufschlägen. Den Vogel schoss der technologielastige Nasdaq Index ab, indem er um nicht weniger als 43% anstieg. Dahinter reiht sich Chinas CSI 300 Index mit einem Zuwachs von über 27% ein. Es folgt der japanische Nikkei Index, der immerhin gut 16% zulegen konnte. Freilich überzeichnet die antiquierte Gewichtungsformel des Nikkei die positive Entwicklung. Der moderner gestaltete TOPIX Index legte nur um knapp 5% zu. Weniger erfreulich ging es in Hong Kong und Singapur zu, wo die führenden Aktienindizes Verluste aufwiesen. Auch die europäischen Aktienindizes zeigen einen schwächeren Verlauf an, wobei der deutsche Aktienindex DAX positiv heraussticht. Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien meldeten mitunter erhebliche Kursrückgänge. Im Ganzen steht ein äußerst heterogenes Börsenjahr zu Buche. Unter den Sektoren ragen Technologieaktien positiv hervor, während Energietitel, Fluglinien und Tourismusaktien zu den Verlierern zählen.