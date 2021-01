Ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende - Dem Absturz an den Aktienmärkten folgte wenig später die schnellste Aktienmarkterholung der Geschichte.

05.01.2021 - Ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende: Historisch betrachtet gab es wenige Jahre, in denen schon im März zahlreiche Jahresprognosen und –erwartungen hinfällig waren. Die Covid-19-Pandemie traf insbesondere die westlichen Gesellschaften vollkommen unvorbereitet und mündete in einer wirtschaftlichen Krise, deren Auswirkungen mit heutigem Wissen noch nicht genau abzuschätzen sind. Dem Absturz an den Aktienmärkten folgte wenig später die schnellste Aktienmarkterholung der Geschichte, so dass zumindest einige Multi-Asset Fonds das Jahr 2020 noch mit einem versöhnlichen Ergebnis beenden konnten.

Der Multi-Asset Global 5 war ebenfalls in der Lage, das Jahr mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1,85% (institutionelle Anteilscheinklasse) bzw. 1,63% (private Anteilscheinklasse) abzuschließen, wobei vor allem die Investitionen in China und in den Technologiesektoren den Erfolg begründeten. Gleichzeitig konnte das defensive Risikoprofil weiter unterstrichen werden. Der chinesische CSI 300 sowie unsere Position im Bereich Künstlicher Intelligenz gewannen im Dezember noch einmal 3,1% und 5,1% hinzu und schlossen das Jahr im Portfolio mit einem Plus in Höhe von ca. 34% bzw. 38% ab. Ebenfalls sehr erfolgreich waren die Investitionen im Cyber Security Sektor und im US Biotechnology Sektor, die im Dezember 10,3% und 5,3% im Kurs stiegen und somit bis Ende des Jahres eine Wertsteigerung in Höhe von 19,5% und 16,8% erzielen konnten. Einziger Verlierer auf der Aktienseite war der MSCI Griechenland, der das Jahr mit einem Minus von 19% beendete, jedoch im Dezember einen Zugewinn in Höhe von 9,5% realisieren konnte.