Singen nach Noten, Kommentar zum Immobilienmarkt von Jan Schrader

Frankfurt (ots) - Über Wohnimmobilien wurde schon häufig gesungen, sei es übereinen "Bungalow" (Bilderbuch), ein "Haus am See" (Peter Fox) oder das eigeneHaus "in the Middle of the Street", wie es im Refrain von Madness heißt. Einevertraute Melodie, wenn auch noch nicht vertont, haben längst alle Investoren imOhr: Ein Wohnhaus ermöglicht stabile Einnahmen, der Kauf lohnt sich auch in derPeripherie, "German Resi" ist selbst für ausländische Geldgeber hipp. DasTransaktionsvolumen, das professionelle Investoren im vergangenen Jahr erreichthaben, liegt im Wohnsegment nach verschiedenen Schätzungen mit 20 Mrd. Euro oderauch mehr ein gutes Stück über dem Vorjahr, im neuen Jahr reist der Trend nachAnsicht der großen Maklerhäuser nicht ab. Die meisten Investoren erklären ineiner Umfrage, dass sie in naher Zukunft mehr Wohnobjekte aufkaufen alsverkaufen wollen, Gegenstimmen gibt es dabei keine. Die Preise für Wohnhäuser,die auch von der Kauflust der Privatleute getrieben werden, sind in derCoronakrise unbeirrt gestiegen.Der Investorensong wurde natürlich auch inspiriert durch die neue Erfahrung derHeimarbeit, vulgo Homeoffice, der das traute Heim für alle ein Stück näherbrachte, die künftige Entwicklung von Büroimmobilien aber weniger sichererscheinen lässt. Hotelbesitzer und Einzelhändler haben derweil mit der Bitte umeine zeitweilige Minderung oder Stundung der Miete für reichlich Dissonanzen mitden Eignern gesorgt. Wohn­objekte sorgen hingegen für einen angenehmen Ton.Aber jenseits der Besonderheiten der Coronakrise lebt die einheitliche Melodieauch von einem Taktgeber, der ein gutes Gespür für das Empfinden derInvestorenschar hat: die Notenbanken. Sie haben dafür gesorgt, dass es kaum nochvernehmbare Stimmen gibt, die in naher Zukunft ernsthaft mit einer Zinswenderechnen. Trotz gesunkener Renditen rentieren Immobilien weiter mit einemAufschlag zu Staatsanleihen. Was sollen Investoren auch sonst mit ihrem Geldanstellen, lautet die übliche rhetorische Frage, ein Ohrwurm der Branche.Die Anlagekultur erfreut sich nur leider keiner Vielfalt mehr - wie schade! Daswunderschöne Ideal der Markteffizienz, die zu angemessenen Preisen führt, lebteben nicht vom Gleichklang der Investoren, sondern von der Vielstimmigkeit derMasse. Hielten sich die Notenbanken zurück, würde die Musikkultur derInvestorenbranche vielleicht wieder aufleben. Es müssen ja nicht alle gleich dieTalking Heads anstimmen: "Burning Down The House".Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4806780OTS: Börsen-Zeitung