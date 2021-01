ADVA Optical Networking SE veröffentlicht vorläufige Zahlen für Q4 2020 und das Geschäftsjahr 2020

München, Deutschland, 7. Januar 2021. Im Zuge der Erstellung des Geschäftsberichts 2020 der ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006 - FWB: ADV) weichen die vorläufigen Finanzkennzahlen des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2020 sowohl von den Vorjahreswerten als auch von den vorliegenden Schätzungen der Finanzanalysten signifikant ab. Aus diesem Grund veröffentlicht ADVA Optical Networking SE bereits heute die folgenden vorläufigen Finanzkennzahlen des abgelaufenen vierten Quartals und des Gesamtjahres 2020.

Vorläufige Ergebnisse für Q4 2020

- Die vorläufigen Umsatzerlöse lagen bei EUR 140,6 Millionen und reduzierten sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 7,0% (Q4 2019: EUR 151,1 Millionen)

- Das vorläufige Proforma Betriebsergebnis lag bei EUR 14,4 Millionen und erhöhte sich gegenüber Q4 2019 um 39,1% (Q4 2019: EUR 10,3 Millionen)

- Das vorläufige Proforma Betriebsergebnis in Relation zum Umsatz lag bei 10,2% und damit 3,4 Prozentpunkte über dem Vorjahresquartal (Q4 2019: 6,8%)

Vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020

- Die vorläufigen Umsatzerlöse in Höhe von EUR 565,0 Millionen stiegen gegenüber 2019 um 1,5% (2019: EUR 556,8 Millionen)

- Das vorläufige Proforma Betriebsergebnis lag bei EUR 33,8 Millionen und erhöhte sich gegenüber 2019 um 36,4% (2019: EUR 24,8 Millionen)

- Das vorläufige Proforma Betriebsergebnis in Relation zum Umsatz lag bei 6,0% und 1,5 Prozentpunkte über Vorjahr (2019: 4,5%)

Mögliche Inkonsistenzen basieren auf Rundungsdifferenzen

In Folge dieser Geschäftsentwicklung lag der Umsatz am unteren Ende der Prognosebandbreite von EUR 565 bis 580 Millionen Euro und das Proforma Betriebsergebnis am oberen Ende der Prognosebandbreite von 5% bis 6% in Relation zum Umsatz.