Vaporesso arbeitet mit lokalen Vape-Shops zusammen, um bedürftigen Menschen in Frankreich zu helfen

SHENZHEN, China, 8. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Die international renommierte Vape-Marke Vaporesso engagiert sich über ihr Vaporesso CARE-Programms für die wachsende Zahl von bedürftigen Menschen auf der ganzen Welt. Im Rahmen dieser Initiative halfen an Heiligabend 2020 17 teilnehmende Vape-Shops in ganz Frankreich dabei, Hilfslieferungen von Lebensmitteln in ihren Heimatorten zu verteilen. Weitere Lieferungen sollen im neuen Jahr folgen, um bedürftige Menschen zu unterstützen, die von den Folgen der Coronakrise betroffen sind.

Mit der zunehmenden Größe und dem wachsenden Einfluss von Vaporesso als internationale Marke wächst auch die Fähigkeit des Unternehmens, weltweit Gutes zu tun. Seit dem Coronavirusausbruch im Jahr 2020 hat das Unternehmen dementsprechend seine Bemühungen intensiviert. Durch ein globales Netzwerk von internationalen Partnern spendet Vaporesso Zeit, Geld und Energie für gute Zwecke.