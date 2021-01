Osnabrück (ots) - DGB macht gegen Tarifflucht und "staatlich subventioniertes

Lohndumping" mobil



Vorsitzender Hoffmann: Mitgliedschaften ohne Tarifbindung unterbinden



Osnabrück. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) appelliert an die deutschen

Arbeitgeber, Tarifflucht zu beenden. DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (NOZ), er begrüße das Bekenntnis des neuen

Arbeitgeberpräsidenten Rainer Dulger zu Tarifverträgen. Es sei höchste Zeit,

"dass dieses Bekenntnis auch von jenen Arbeitgebern und deren Verbänden

beherzigt wird, die seit Jahren Tarifflucht betreiben". Hoffmann kritisierte in

diesem Zusammenhang Mitgliedschaften ohne Tarifbindung. Er forderte, die

Verbände der Arbeitgeber sollten solche Mitgliedschaften "endlich aus ihren

Satzungen verbannen".





Dulger hatte zuvor betont, er sei ein großer Anhänger der Tarifpartnerschaft -"aber leider haben viele Flächentarifverträge ihre Attraktivität verloren". ImTarifrecht seien dringend Reformen nötig. "Wer geht denn heute noch in dieTarifbindung, wenn man sich an viel zu starre, teure Tarifwerke binden muss?",fragte Dulger. Tarifpartner bräuchten zusätzliche Handlungsspielräume fürFlexibilisierung und Modernisierung.Hoffmann entgegnete im Gespräch mit der NOZ, von starren Tarifwerken könne keineRede sein: "Dass die Tarifvertragsparteien Verantwortung für moderneTarifverträge wahrnehmen, zeigen zahlreiche Tarifabschlüsse bereits seit Jahren.Gerade in Zeiten der Pandemie hat sich gezeigt, dass Tarifverträge über hoheFlexibilität verfügen und ganz wesentlich zur Beschäftigungssicherungbeitragen." Die Gewerkschaften stehen nach den Worten des DGB-Chefs jederzeitfür Verhandlungen zur Verfügung . Das lasse sich von den Arbeitgebern in einigenBranchen leider nicht behaupten.An die Politik appellierte Hoffmann, "staatlich subventioniertes Lohndumping"endlich zu beenden. Er forderte: "Mit Steuergeldern finanzierte öffentlicheAufträge dürfen nur an solche Unternehmen vergeben werden, die tarifgebundensind. Millionen Beschäftigte müssten dann am Ende des Monats nicht überSozialleistungen Aufstockungen beantragen, die ebenfalls vom Steuerzahlerfinanziert werden."