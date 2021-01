Fortune Bay nimmt Mars Investor Relations Inc. unter Vertrag

HALIFAX (Nova Scotia, Kanada), 7. Januar 2021. Fortune Bay Corp. (TSXV: FOR, Frankfurt: 5QN) („Fortune Bay“ oder das „Unternehmen“) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen die Firma Mars Investor Relations Inc. („Mars“), ein Full-Service-IR- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, das sich auf den Junior-Bergbausektor konzentriert, mit der Erbringung von Dienstleistungen beauftragt hat. Gemäß den Bedingungen der Auftragsvereinbarung (die „Vereinbarung“) wird das Unternehmen Mars für die anfängliche zwölfmonatige Laufzeit der Vereinbarung 144.000 Dollar zahlen und hat Mars insgesamt 250.000 Aktienoptionen (die „Optionen“) gewährt, die bis zum 7. Januar 2026 ausgeübt und zum Preis von jeweils 1,16 Dollar gegen Aktien eingetauscht werden können. Über einen Zeitraum von zwölf Monaten werden alle drei Monate jeweils 25 % der Optionen freigegeben. Mars und/oder seine verbundenen Unternehmen halten derzeit keine Aktien des Unternehmens; Mars könnte jedoch von Zeit zu Zeit Wertpapiere des Unternehmens über den Markt bzw. im Rahmen von privaten oder sonstigen Transaktionen erwerben oder veräußern, wenn die Umstände oder Marktbedingungen dies rechtfertigen. Mars ist über den Fremdvergleichsgrundsatz mit Fortune Bay verbunden und unterhält - außer im Rahmen der Vereinbarung - keine anderen Beziehungen zum Unternehmen.

Die Vereinbarung und die darin festgelegte Gewährung von Optionen sind der behördlichen Genehmigung vorbehalten.

Über Fortune Bay

Fortune Bay Corp. (TSXV:FOR) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt Gold, das über sämtliche Anteile (100 %) an zwei Goldexplorationsprojekten in einem fortgeschrittenen Stadium verfügt: das Projekt Goldfields in Saskatchewan (Kanada) und das Projekt Ixhuatán in Chiapas (Mexiko). Beide Projekte verfügen über Explorations- und Erschließungspotenzial. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch den Ausbau seiner bestehenden Projekte und die strategische Akquisition neuer Projekte zur Schaffung einer Pipeline von Wachstumsmöglichkeiten ein mittelständisches Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen aufzubauen. Die Unternehmensstrategie wird von einem Vorstands- und Managementteam mit nachweislichen Erfolgen in der Entwicklung, Projekterschließung und Wertschöpfung vorangetrieben. Weitere Informationen über Fortune Bay und seine Projekte erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.fortunebaycorp.com bzw. per E-Mail an info@fortunebaycorp.com oder unter der Rufnummer 902-334-1919.