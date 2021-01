---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung



SoftwareONE Holding AG nominiert zwei neue unabhängige Mitglieder für den Verwaltungsrat



Stans, Schweiz I 8. Januar 2021 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat die Wahl von Isabelle Romy, einer ausgewiesenen Expertin für Governance, Legal und Compliance, sowie Adam Warby, ehemaliger CEO von Avanade mit einer breiten Erfahrung in der Technologie-Dienstleistungsbranche, als neue unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats vorschlägt. Daniel von Stockar stellt sich als Präsident des Verwaltungsrats zur Wiederwahl, so wie auch René Gilli, Peter Kurer, Marie-Pierre Rogers, Jean-Pierre Saad, José Alberto Duarte und Timo Ihamuotila als dessen Mitglieder.



Isabelle Romy, eine renommierte Expertin für Governance, Legal und Compliance, ist seit 1996 Professorin für Rechtswissenschaften an der Universität Freiburg (Schweiz) und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (ETHL). Sie ist Partnerin der Schweizer Anwaltskanzlei Froriep, wo sie von 2017 bis 2020 Office Managing Partnerin der Züricher Kanzlei war. Als Anwältin konzentriert sich Isabelle Romy auf die Themen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sowie auf die Beilegung von Handelsstreitigkeiten. Sie ist Vize-Präsidentin der Sanktionskommission der Schweizer Börse SIX, der sie 2002 beitrat, und ist seit 2019 Präsidentin des Verwaltungsrats der Central Real Estate Holding sowie der Rhystadt AG. Isabelle Romy war Mitglied des Verwaltungsrats der UBS Group, wo sie von 2012 bis 2020 im Audit- sowie im Governance- und Nominierungsausschuss sass. Sie war 17 Jahre lang Associate und dann Partnerin bei der Schweizer Anwaltskanzlei Niederer Kraft & Frey, war von 2003 bis 2008 stellvertretende Richterin am Schweizerischen Bundesgericht und von 2015 bis 2020 Delegierte und Mitglied des Spendenkomitees des Nationalen Komitees für UNICEF Schweiz. Isabelle Romy wurde 1965 geboren und ist Schweizer Staatsbürgerin.