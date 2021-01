Aktien Cannabis-Aktien brechen aus

In den USA hat der Wahlsieg der Demokraten in beiden Häusern des US-Kongresses die Hoffnung geschürt, dass Marihuana in den USA vollständig legalisiert werden könnte. Cannabis-Aktien ziehen daher deutlich an. Der Sieg der Demokraten bei den Senatswahlen in Georgia bescherte Cannabis-Anbietern teilweise prozentual zweistellige Börsengewinne. Die Aktien von Canopy Growth etwa sind mit 31,18 Dollar so teuer wie zuletzt vor etwa eineinhalb Jahren. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Marihuana- beziehungsweise Cannabis-Aktien gehörten bis 2018 an der Börse zu den absoluten Überfliegern, da in immer mehr Regionen der Welt Cannabis, mindestens zu medizinischen Zwecken, legalisiert worden war wie in Deutschlandund mehreren Bundesstaaten der USA. Dochab 2019 war der Hype zu Ende. Mit dem Wahlsieg Bidens könnte 2021 eine zweite, nachhaltigere Aufwärtswelle bei den Cannabis-Aktien kommen. Die künftige Vizepräsidentin Kamala Harriskündigte – entgegen ihrer eigenen Überzeugung – bereits an Marihuana-Konsum auch auf Bundesebene entkriminalisieren zu wollen. Das US-Repräsentantenhaus sprach sich in einer Gesetzes-Abstimmung Ende 2020 bereits dafür aus. Canopy Growth-Aktie brich nach oben aus Die Aktie von Canopy Growth ist nach der Senatswahl mit einem Gap nach oben ausgebrochen. Der Widerstand bei rund 29,50 Dollar wurde geknackt, unterstützt von einem steigenden MACD (Momentum). Der kurzfristige Aufwärtstrend seit Ende September ist intakt, auch wenn die Volatilität in diesen Titeln vergleichsweise hoch ist. Canopy Growth Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de





