Unbestreitbar bleibt die seit Anfang 2020 bestehende Kursrallye beim Zucker-Future, die den Agrarrohstoff über die Hürde der letzten zwei Jahre von 15,79 US-Cents aufwärts gedrückt hatte. Damit zeichnet sich seit Anfang 2018 eine klare Trendwende im langfristigen Chartverlauf ab, allerdings steuert der Wert zugleich auf eine hohe Hürde aus der zweiten Jahreshälfte 2017 bei 17,00 US-Cents zu. Diese hätte kurzfristig das Potenzial die Rallye zu unterbrechen und den Zucker-Future in eine wohlverdiente Pause zu schicken. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt aber enger abgesichert werden, frische Chancen ergeben sich erst nach erfolgtem Pullback.

Stopps anpassen

Noch hat der Zucker-Future etwas Luft nach oben, ein Anstieg an 17,00 US-Cents scheint kurzfristig möglich. Von da an wird aber mit einem Pullback gerechnet, dabei könnte es zurück auf das Ausbruchsniveau um 15,79 US-Cents abwärts gehen. Sollte sich tatsächlich im Bereich von 17,00 US-Cents eine kurzfristige Trendwende andeuten, könnte hierauf sogar ein spekulatives Short-Investment beispielsweise über das Mini Future Short Zertifikat WKN MA4H46 gestartet werden. Bestehende Long-Positionen sollten nun um 15,79 US-Cents enger abgesichert werden, mittelfristig wird beim Zucker-Future jedoch mit einem weiteren Anstieg in den Bereich von 20,00 US-Cents gerechnet.