FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag seinen Rekordlauf fortsetzen. Gestützt wird er dabei neben der Hoffnung auf ein US-Konjunkturpaket und der globalen Corona-Impfkampagne auch von erfreulichen Daten aus der heimischen Industrie. Nach starken Auftragseingängen im November fielen nun auch die Daten zur Industrieproduktion besser als von Analysten erwartet aus.

Nachdem es dem Dax tags zuvor erstmals in seiner Geschichte gelang, die Marke von 14 000 Punkten zu überspringen, signalisiert der X-Dax einen weiteren Anstieg. Als Indikator für den deutschen Leitindex deutete er eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,9 Prozent auf 14 095 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls mit Gewinnen erwartet.