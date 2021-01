Südkoreas SK Group startetGemeinschaftsunternehmen mit Plug Power für den asiatischen Markt!

Und unterlegt dieses mit einer Kapitaleinlage von insgesamt 1,5 Mrd USD – in Form von Wandelanleihen, Aktien, Vorzugsaktien und wandelbaren Vorzugsaktien. Insgesamt wäre SK nach Wandlung aller Komponenten mit rund 51,4 Mio Aktien zu einem Preis von 29,2893 USD – ohne Discount auf den Durchschnittspreis der letzten 30 Tage – mit 9,9 % an Plug Power beteiligt.

Ohne Discount bei 1,5 Mrd USD Investment

ist schon etwas ungewöhnlich, zeigt aber die starke Position Plug Powers. So konnte Plug Power als “Preis” für das Gründen des Gemeinschaftsunternehemens die größte Einzeinvestition seit 20 Jahren im Rahmen eines Privatinvestments in “Clean Enwergy”. Und warum geht es in der Gemeinschaftsfirma? Es geht um die Produktion von Brennstoffzellen, Wasserstofftankstelleninfrastruktur und Elektrolyse-Anlagen für Südkorea und den gesamten asiatischen Markt.

Man kombiniert die Marktposition der SK Group im asiatischen Energiemarkt und deren Shift zu Nachhaltigkeit mit grünem Wasserstoff mit der technologischen Kompetenz Plug Powers bei Elektrolyse, Brennstoffzellen und Wasserstofftankstellen.

Auslöser war die Regierungsinitiative Südkoreas für Wasserstoff – 40 Mrd Markt in 2040 allein in Südkorea

An dem durch die Regierung Südkoreas aufgemachten riesigen H2-Markt in Südkorea bis 2040 will man ein kräftiges Stück “abbeissen”: Es geht um ein Ziel von “over 5MM tons of hydrogen per year, over 6MM fuel cell EVs, 1,200 refilling stations and 15 GW of fuel cell power generation, and expects the cumulative economic value of its hydrogen economy to reach ~$40Bn by 2040.”