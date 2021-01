Nach der wegweisenden Kooperation mit Airbus im Bereich Brennstoffzelle “in der Luft”, die Elringklinger am 15.10.2020 melden konnte (Eckdaten finden sich in unserem Beitrag vom 15.10.2020), und der Einbringung der Brennstoffzellen- Aktivitäten der ElringKlinger in ein Joint-Venture mit Plastic Omnium, einer strategischen Partnerschaft für Brennstoffzellenlösungen im Schwerlastverkehr, kommt jetzt die Ernüchterung?

Auslöser für den heutigen Kurseinbruch ist ein Downgrade von Warburg

Während die ElringKlinger Aktie am 01. Juli 2020 noch bei 5,18 EUR handelte, begann im Laufe des Herbstes letzten Jahres eine fulminante Kursrally, die die Aktie Ende Dezember sogar in den SDAX zurückführte. Auslöser der noch nicht durch operative Entwicklungen unterlegten Entwicklung waren Wasserstoffphantasien. Es gelang dem Automotive seine jahrelang betriebenen Brennstoffzellenaktivitäten in den Fokus des Kapitalmarktes zu bringen und aufsehenerregende Meldungen zu liefern. Und nach der Ausgründung der Sparte, dem Aktivieren eines Investors und Partners für die weiteren Schritte und der Nennung namhafter Kunden und potentiellen Abnehmern kannte die Aktie kein Halten mehr.

Mehr als 200% in 6 Monaten

So lief die Aktie bis auf ein Dreijahreshoch bei 17,46 EUR, während noch im März letzten Jahres Tiefs bei 3,42 EUR sah. Während die Aktie diesen Anstieg “verdaute” und konsolidierte gut über 16,00 EUR, kam heute ein Dämpfer. Und jede Übertreibung kommt früher oder später wieder zurück. Bei ElringKlinger ist das heute ein Analyst von Warburg der die Aktie von HOLD auf SELL abstufte bei einem Kursziel von 12,50 EUR.

“Sell” und Kursziel von 12,50 EUR von Warburg

und als Ergebnis fällt die Aktie heute wie ein Stein von 16,28 EUR (XETRA-Schlusskurs 05.01.2021) bis zu einem Kursniveau von 14,18 EUR, um sich jetzt bei 15,06 EUR leicht zu stabilisieren( 06.01.2021, 15:15). Wobei die Warburg Begründung wegen eines schwächelnden Automotive-Geschäfts und der erst gegen Ende des Jahrzehnts zu erwartenden wesentlichen Brennstoffzellenumsätze.