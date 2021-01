Northeim und Zittau

Zum einen wurde das City Center in Northeim (Niedersachsen) akquiriert, welches im Radius von rund 20 Kilometern die wesentliche Einkaufslokalität mit einem breiten Sortiment des täglichen Bedarfs darstellt und sich in einer sehr guten Mikrolage zentral in der Stadt befindet. Und von der Gesamtmietfläche von rund 19.750 m² entfällt der wesentliche Teil auf Einzelhandelsflächen, die an einen defensiven Mietermix mit den Ankermietern Netto Marken-Discount (Edeka), Rossmann, Woolworth, KiK sowie H&M und C&A vermietet sind. Darüber hinaus entfällt ein Teil von etwa 5.500 m² auf Wohn- und Büroflächen. Die annualisierte Jahresmiete beträgt aktuell ca. EUR 2,6 Mio. bei einer WALT von rund 4,6 Jahren. Der Leerstand liegt aktuell bei 7%.

Zum anderen wurde ein Fachmarktzentrum in Zittau (Sachsen) mit einer Mietfläche von rund 15.200 m² erworben. Und auch hier ist der wesentliche Ankermieter ein Lebensmittelhändler: Kaufland (Schwarz-Gruppe). Weitere Ankermieter sind ein Euronics Store und ein Möbelfachgeschäft. Die annualisierte Jahresmiete beträgt ca. EUR 0,9 Mio. bei einer WALT von etwa 4,4 Jahren. Der aktuelle Leerstand beträgt 8%.

Rund 171 Standorte mit 980.000 Quadratmetern

Somit umfasst das Gesamtportfolio (pro forma) derzeit 171 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von über 980.000 m² und einem Bilanzwert von rund EUR 880 Mio. Das Portfolio erwirtschaftet aktuell eine Jahresmiete von rund EUR 70 Mio. Die Deutsche Konsum REIT legt den Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs (“Basic retail”) an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.

Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status (‘Real Estate Investment Trust’) von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit.

Wer mehr über die Deutsche Konsum REIT erfahren will, liest unser Interview mit zwei Vorständen der Gesellschaft, geführt Mitte November 2020.

