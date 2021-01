07.01.2021 – Nachdem die Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554) noch im letzten Jahr erfolgreich eine Kapitalerhöhung platzierte zur Wachstumsfinanzierung, dreht sich das Auftragskarussell weiter. Und wieder die 5,7 MW Anlagen, die sich bereits in den USA als Verkaufsschlager erwiesen haben. Von denen werden 33 Stück in 2022 in Betrieb gehen. Und es sind dieselben Typen, die Ende letzten Jahres für Rekordaufträge führten. Diesmal kommt der Auftrag über insgesamt 188 MW aus Finnland.

188-MW-Projekt “Karhunnevankangas” in Finnland

inklusive 15 Jahre Wartungsvertrag. Ganz nach dem Geschmack der an der langfristigen Ertragsentwicklung orientierten Anleger. Und man muss kein Prophet sein, um davon auszugehen, dass die 5 jährige Verlängerungsoption gezogen werden wird.