EIN AUFREGENDES JAHR ZEICHNET SICH AB WÄHREND NOUVEAU MONDE MIT DER PRODUKTION VON KOHLENSTOFFNEUTRALEN BATTERIEMATERIALIEN FÜR DIE ELEKTROFAHRZEUG- UND ERNEUERBARE-ENERGIE-BRANCHEN BEGINNT



08.01.2021

MONTREAL, QUÉBEC, 8. Januar 2020 - Nouveau Monde Graphite Inc. ("Nouveau Monde" oder das "Unternehmen") (TSX.V: NOU; OTCQX: NMGRF; Frankfurt: NM9) beginnt 2021 nach einer bemerkenswert produktiven Herbstsaison schwungvoll. Das Unternehmen erwartet, frühzeitig im ersten Quartal von der Regierung die Genehmigung für sein Matawinie-Graphitprojekt zu erhalten, wodurch der Bau seiner kommerziellen Anlagen möglich wird, wie auch den Bau und die Inbetriebnahme seiner proprietären Phase-1-Reinigungseinrichtung für Mitte 2021 in Bécancour, Québec abzuschließen. Ziele für 2021: Ausführen des Geschäftsplans Die Mission von Nouveau Monde ist klar: Es sollen die grünsten fortschrittlichen Graphitmaterialien mit einem kohlenstoffneutralen Fußabdruck für eine nachhaltige Welt produziert werden. Das Unternehmen ist die fortschrittlichste vollständig integrierte Quelle für grünes Batterie-Anodenmaterial in der westlichen Welt und wird zu einem der größten und nachhaltigsten Graphitbetreiber, der die Energierevolution beliefert. Das Unternehmen wird den wachsenden Lithium-Ionen- und Brennstoffzellenmärkten fortschrittliche kohlenstoffneutrale, auf Graphit basierenden Materiallösungen bereitstellen. Durch preisgünstige Geschäftstätigkeiten und die höchsten ESG-Standards wird Nouveau Monde zu einem strategischen Lieferanten der weltweit führenden Batterie- und Autohersteller und stellt hierfür robustes und zuverlässiges hoch entwickeltes Material zur Verfügung, garantiert aber gleichzeitig auch die Nachverfolgbarkeit der Lieferkette. Im Jahr 2021 wird Nouveau Monde seine Transformationsprojekte in den Bereichen Bergbau und Batteriematerialien vorantreiben, um 2023 mit kommerziellen Tätigkeiten beginnen zu können. Aus diesem Grund umfassen die Ziele des Unternehmens für 2021 Folgendes: - fortgesetzter sicherer Betrieb von Produktionsstätten entsprechend der höchsten Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzstandards; - Erhalt der Québecer Regierungsverordnung in Q1 zur Ermöglichung des Baus der kommerziellen Anlagen im Rahmen des Matawinie-Projekts in Saint-Michel-des-Saints, Québec;



